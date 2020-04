Football : décès de Robert Herbin, entraîneur emblématique de Saint-Etienne

Robert Herbin, photographié ici en 1981, présentait l'un des plus gros palmarès du football français.

Le "Sphinx" s'est éteint. Robert Herbin, entraîneur légendaire de l'AS Saint-Etienne, est décédé lundi à l'âge de 81 ans, après des complications cardiaques et pulmonaires sans lien avec la pandémie de coronavirus.

Robert Herbin, entraîneur mythique de l'AS Saint-Etienne, est décédé à l'âge de 81 ans, a annoncé lundi à l'AFP le président du club stéphanois, Roland Romeyer.

Il était hospitalisé depuis le 25 avril au CHU de Saint-Étienne pour de sérieuses insuffisances cardiaques et pulmonaires, sans lien avec l'épidémie de nouveau coronavirus.

Joueur puis entraîneur des Verts pendant 14 saisons, de 1972 à 1983 puis de 1987 à 1990, celui qui avait gagné le surnom de "Sphinx" pour sa capacité à ne laisser paraître aucune émotion, présentait le plus beau palmarès du football français.

Cette nuit s'annonce si longue et emplie de tristesse.



C'est une part de nous qui s'en va. Notre peine n'a d'égal que la profonde admiration que nous lui portons.



Robert Herbin restera à jamais dans nos cœurs.



A sa famille, l'#ASSE adresse ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/5iPDxXygkj — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 27, 2020

Les Verts lui doivent notamment la célèbre épopée en coupe d'Europe des clubs champions en 1976, terminée sur une défaite en finale contre le Bayern Munich à Glasgow, à cause des fameux "poteaux carrés".

Arrivé chez les Verts à l'été 1957 en provenance du Cavigal de Nice, il a été avec Saint-Etienne neuf fois champion de France, cinq fois comme joueur et quatre comme entraîneur, et six fois vainqueur de la coupe de France, trois dans chaque rôle.

Milieu puis défenseur, il a été international avec les Bleus (23 sélections), participant notamment à la Coupe du monde en 1966 en Angleterre.

Robert Herbin a également entraîné, avec moins de succès, Lyon (1983-1985), Al Nasr Ryad (Arabie saoudite, 1985-1986), Strasbourg (1986-1987) et le Red Star (1991-1995).

