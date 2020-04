L'AS Saint-Etienne renomme son centre de vie "centre sportif Robert-Herbin"

L'AS Saint-Etienne a décidé de renommer son siège social et son centre d'entraînement à l'Etrat (Loire) "centre sportif Robert-Herbin" en hommage au joueur et entraîneur mythique du club, décédé à l'âge de 81 ans

Saint-Étienne (AFP)

L'AS Saint-Etienne a annoncé mardi avoir décidé de renommer son siège social et son centre d'entraînement à l'Etrat (Loire) "centre sportif Robert-Herbin" en hommage au joueur et entraîneur mythique du club, décédé lundi soir à l'âge de 81 ans.

Herbin était arrivé à l'ASSE durant l'été 1957, en provenance du Cavigal de Nice, au lendemain du premier des dix titres de champion de France du club forézien.

Avec les Verts, il a remporté les neuf autres, cinq en tant que joueur et quatre comme entraîneur mais aussi six coupes de France, trois dans chaque rôle.

Plus tôt dans la matinée de mardi, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les deux actionnaires de l'AS Saint-Etienne, ont fait part de "leur immense tristesse", après la disparition de celui qui restera l'entraîneur emblématique de l'épopée des Verts en 1976.

"Nous garderons à jamais le souvenir d'un grand joueur international mais encore plus d'un coach d'exception qui a su redonner sa fierté à notre football à un moment où nous étions au creux de la vague", a réagi M. Caïazzo, président du conseil de surveillance de l'ASSE.

"Il nous a persuadés que l'impossible en football n'existait pas", a souligné de son côté, Roland Romeyer, président du directoire.

"C'est comme cela que l'ASSE a renversé les plus grands clubs d'Europe dans les années 1970. Son plus bel exploit a été de fédérer toute une ville et tout un pays derrière une équipe. En 1976, l'année de la fabuleuse épopée, la France était verte. Il dégageait un charisme et une force incroyable", a poursuivi le dirigeant.

"Il a permis à l'ASSE avec Roger Rocher (président) et Pierre Garonnaire (recruteur) d'être pionnière dans de nombreux domaines, supervision des adversaires, analyse vidéo, déplacements en avion", a ajouté M. Romeyer évoquant "le plus grand des entraîneurs du club", nommé "ambassadeur à vie" en 2013 pour les 80 ans du club.

Enfin, l'actuel manager général de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel a regretté "profondément de ne pas avoir eu le privilège de le rencontrer, d'échanger avec lui et de lui témoigner tout (son) respect".

"Il m'a ouvert au football, moi né au Pays de l'Ovalie, gamin suivant l'épopée verte et vibrant comme tout un chacun aux exploits de ses acteurs", a déclaré le technicien, natif de Castres, âgé de 58 ans.

