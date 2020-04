Tour de France: Froome ne doute pas que "toutes les précautions seront prises"  

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Chris Froome, qui affirme être toujours candidat à une cinquième victoire dans le Tour de France, ne doute pas "que toutes les précautions seront prises" lors de la prochaine édition reportée à la fin de l'été pour cause de pandémie de coronavirus.

"Je suis sûr qu'il y a une possibilité qu'il ne se coure pas, mais moi, je vais me préparer pour ça, je vais m'entraîner comme s'il avait lieu", a déclaré le Britannique dans un entretien au journal L'Equipe publié mardi.

"Nous avons désormais des dates (29 août au 20 septembre) et, pour l'instant, mentalement, mon esprit n'est tourné que vers une chose: d'être prêt à ce moment-là".

"Ce serait vraiment dommage que la plus grande course de la saison n'ait pas lieu, mais dans le climat actuel, il y a des choses bien plus importantes que le sport, la santé de tout le monde doit primer", a estimé Froome.

"J'ai confiance dans le fait que le gouvernement et ASO (organisateur du Tour) ne feront pas prendre de risques aux coureurs, aux staffs, au public, donc je ne doute pas que toutes les précautions seront prises", a-t-il ajouté.

Confiné dans sa maison de Monaco, le Britannique, grièvement blessé en juin dernier, s'est montré rassurant sur sa récupération: "Chaque matin, je vais à la salle, dans mon garage. Je continue à faire des exercices de rééducation et de renforcement de ma jambe droite. Je fais en général de 45 minutes à 1 heure de ces exercices et ensuite j'enchaîne avec un entraînement normal, soit des fractionnés, soit des "sorties" plus longues, en fonction du programme."

"J'ai fait plusieurs semaines à plus de trente heures sur mon home-trainer", a précisé le quadruple vainqueur du Tour (2013, 2015, 2016 et 2017), "confiant" sur le fait d'être à "100%" au départ prévu à Nice le 29 août.

"Mon rêve, quand je prendrai ma retraite, serait d'avoir gagné plus de Tours de France que n'importe qui. Ce serait le scénario rêvé, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de boulot pour que cela devienne réalité", a ajouté le leader de l'équipe Ineos.

"C'est un avantage d'avoir plus de temps pour me préparer pour le Tour, pour revenir de blessure, mais ce n'est pas quelque chose que je vais célébrer", a conclu Froome, en évoquant les difficultés rencontrées par les gens en général "d'un point de vue santé mais aussi économique."

© 2020 AFP