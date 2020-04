Coronavirus: Éric Piolle (EELV) se félicite du "changement de ton" du gouvernement

Publicité Lire la suite

Grenoble (AFP)

Le maire écologiste de Grenoble Éric Piolle s'est félicité mercredi du "changement de ton net" adopté par le gouvernement dans sa gestion de la crise sanitaire, estimant que l'utilisation du registre guerrier n'était "plus tenable".

"On peut se réjouir du changement de ton net. On n'est plus dans un discours de guerre", a souligné Éric Piolle lors d'une visioconférence, estimant que "le Premier ministre a eu raison de reprendre les mots du conseil scientifique".

Ce vocabulaire était selon lui aujourd'hui "difficilement tenable" au regard d'une "situation de pénurie de masques, de tests et d'absence de vaccin qui fait qu'en pratique", les moyens manquent pour combattre le virus.

L'élu EELV estime que la période actuelle est "plus adéquate" pour "nous accommoder du virus et adapter nos modes de vie pour freiner sa propagation".

"Ce déconfinement ne va pas durer deux mois. Il ne faut pas parler de la vie d'après, mais de la vie avec. Cela va nous demander des adaptations partout et toute l'année prochaine", a-t-il martelé.

Sur la gestion des masques, Éric Piolle juge que le gouvernement a "changé de doctrine" et qu'il revient donc à l'État de "fixer les règles du jeu".

"Sinon c'est la loi de la jungle qui l'emporte", a prévenu l'élu, qui réclame "une stratégie nationale forte" pour "éviter une concurrence entre villes, départements ou régions".

"Compte-tenu des stocks disponibles et des capacités de production industrielle à ce stade, on peut se demander légitimement si on sera en mesure d'avoir tous un masque le 11 mai", estime-t-il.

Eric Piolle s'est également inquiété du "flou" qui règne, selon lui, sur les "conditions de déconfinement de la vie culturelle" et a exprimé son soutien à "l'ensemble des acteurs de la culture".

Il présentera la semaine prochaine son plan de déconfiement pour Grenoble après en avoir débattu avec le conseil municipal.

Outre un retour des élèves de maternelle dans les classes le 23 mai et la piétonisation des espaces publics devant les écoles pour permettre "la distanciation physique", sont prévus de nouveaux aménagements cyclables à travers la ville.

"Nous n'allons pas pouvoir reprendre notre vie d'avant dans les transports en commun. Les principales solutions alternatives, ce sont la marche à pied et le vélo", a-t-il souligné.

© 2020 AFP