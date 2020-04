Covid-19 : l’Allemagne s'attend à sa “pire récession” économique depuis 50 ans

Les exportations allemandes sont particulièrement touchées par les conséquences de la pandémie de coronavirus. Ici, un employé dans la ligne d'assemblage de Volkswagen, à Wolfsburg, le 27 avril 2020. © Swen Pfoertner, Reuters

Le gouvernement allemand devrait faire face à la plus grave récession économique qu'a connu le pays depuis la Seconde Guerre mondiale à cause de la pandémie de coronavirus, a averti mercredi son ministre de l'Économie. Peter Altmaier a annoncé une importante révision des prévisions de croissance de l'Allemagne et un PIB qui devrait chuter de 6,3 % cette année.