Syrie : plus de 45 morts dans un attentat au camion-citerne à Afrin

Un attentat au camion-citerne s'est produit mardi 28 avril 2020 à Afrine, en Syrie. © Casques blancs syriens via AFP

Plus de 40 personnes, des civils et des combattants, ont été tuées mardi dans un attentat au camion-citerne piégé dans un marché d'Afrin. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée, est la plus meurtrière depuis des mois dans les territoires du nord de la Syrie tenus par les supplétifs syriens d'Ankara.