TF1 mise sur une grille quasi-normale à la rentrée

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La grille de TF1 sera "quasiment normale cet automne", avec le retour de Koh-Lanta, The Voice Kids, de séries américaines inédites et de nouvelles saisons de fictions françaises, a indiqué le directeur général des contenus Ara Aprikian dans un entretien au Figaro mercredi.

Alors que les tournages sont à l'arrêt avec la crise du coronavirus et que de nombreux événements et compétitions sportives sont annulés, France Télévisions a fait savoir que sa grille de rentrée serait décalée à janvier 2021.

Du côté de TF1 "nous avons anticipé dès le début du mois de mars et constitué un réservoir de contenus déjà tournés. Notre grille sera quasiment normale cet automne, avec le retour de grandes marques comme +Koh-Lanta+, +The Voice Kids+, des gros films de cinéma, des séries américaines inédites et de nouvelles saisons de fiction française. Nous faisons tout pour proposer une rentrée ambitieuse à partir du mois de septembre", détaille Ara Aprikian.

La chaîne mise également sur "un retour à l'antenne bien avant septembre" de son feuilleton quotidien "Demain nous appartient" : "nous avons du stock et quand les tournages reprendront, nous aurons la capacité de réalimenter la grille assez vite. Encore faut-il qu'ils puissent reprendre", indique-t-il.

Dans l'immédiat, il reconnait que "l'ensemble des programmes de TF1 est impacté" avec "plusieurs dizaines de tournages" suspendus et "de nombreuses ruptures d'approvisionnement".

"Nous faisons des acquisitions, en puisant dans notre stock ou en tournant grâce à de nouveaux modes de production", comme la version confinée du jeu "Qui veut gagner des millions", animé par Camille Combal depuis son appartement.

Pour se diversifier, le groupe va également enrichir son offre de podcasts avec le lancement de 5 nouveaux formats déclinés de ses émissions : "50'Inside, la story", dérivé de l'émission people de Nikos Aliagas, "Vie d'aventure" par le présentateur de Koh Lanta Denis Brogniart, "Chroniques criminelles" de Jacques Pradel, "Carpool Karaoke", adaptation du succès américain par Camille Combal et "C'est un complot" par Christophe Bourseiller, dérivé d'une émission de la chaîne du groupe TF1 Histoire.

"Cette nouvelle offre de podcasts permettra à nos téléspectateurs de prolonger et d'enrichir l’expérience autour de nos programmes mais également de fédérer de nouveaux publics adeptes des formats podcasts", estime Yann Geneste, directeur de TF1 Entertainment.

Un moyen aussi de diversifier les sources de revenus publicitaires alors que le groupe se prépare, comme l'ensemble de la télévision, à une baisse de ses recettes publicitaires.

© 2020 AFP