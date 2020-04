XV de France: Vahaamahina ne veut pas sortir de sa retraite internationale

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le deuxième ligne Sébastien Vahaamahina, exclu en quarts de finale du Mondial-2019 face au pays de Galles, ne regrette pas sa décision de prendre sa retraite internationale: "J'ai fait le bon choix", a-t-il confié mercredi à L'Equipe.

"J'ai fait un choix. J'ai décidé d'arrêter l'équipe de France car je trouve que j'étais beaucoup trop absent de chez moi. Cette année, je n'ai jamais autant passé de temps en famille avec les commotions, la suspension, le confinement. Et au final, je me rends compte que j'ai fait le bon choix. C'est exactement ce que je voulais et je le vis à fond. Ça me rassure d'avoir fait ce choix, ça me donne raison", a expliqué le Clermontois dans un entretien accordé au quotidien sportif.

Vahaamahina (28 ans, 46 sélections) avait quitté les Bleus en octobre, après la Coupe du monde au Japon, qu'il avait terminée sur un violent coup de coude au Gallois Aaron Wainwright à la 49e minute de ce quart jusque-là dominé par les Bleus (20-19). Le 21 octobre, il avait annoncé mettre un terme à sa carrière internationale.

Quelques jours plus tard, il avait été suspendu six semaines par la commission de discipline de World Rugby.

"J'ai revu mon geste à la vidéo pendant ma défense, la semaine après le match. Plus après", a assuré le Clermontois.

"Quand j'ai eu le verdict, pendant-trois quatre jours, comme dans toutes les périodes difficiles, j'étais dans le déni de tout ça", a-t-il ajouté.

