Collomb pour l'obligation du port du masque dans l'espace public

Lyon (AFP)

Le maire de Lyon Gérard Collomb s'est dit jeudi favorable à l'obligation de porter un masque dans l'espace public à partir du 11 mai, date de début du déconfinement, et espère qu'une décision en ce sens sera prise au niveau de l’État.

"À partir du 11 mai, cela sera une obligation de porter des masques", a déclaré l'ancien ministre de l'Intérieur sur France info, sans toutefois évoquer un arrêté municipal en ce sens.

L'ancien ministre de l'Intérieur "pense qu'il faut aujourd'hui, si l'on veut éviter d'avoir un rebond de l'épidémie à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin, qu'on ait des masques dans l'espace public", alors que le gouvernement ne s'est à ce stade prononcé que sur une obligation du port du masque dans les transports en commun.

"C'est ce qui a réussi dans les pays asiatiques. C'est ce qui réussit aujourd'hui dans un certain nombre de pays nordiques où les gens portent des masques", a relevé M. Collomb.

"Aujourd'hui, il n'y a pas d'infraction qui soit caractérisée, mais je pense que dans les temps prochains, le gouvernement prendra un certain nombre de mesures", affirme-t-il.

La ville de Lyon a commandé plus de 1,5 million de masques "grand public" (1,2 million prêts à l’emploi et 350.000 à découper). La ville a décidé de privilégier des masques certifiés Afnor, de fabrication nationale, régionale et des tissus à haute capacité de filtration.

Quelque 100.000 masques à découper ont déjà été livrés. Des bénévoles de plusieurs associations ont commencé dès jeudi à les préparer.

Début avril, le maire de Nice Christian Estrosi avait annoncé qu'il rendrait obligatoire le port du masque dans l'espace public pour tous les Niçois à partir du déconfinement, par arrêté municipal.

Par ailleurs, 80% des transports en commun fonctionneront à Lyon à partir du 11 mai. Pour éviter la propagation du virus et la multiplication du nombre de voitures sur les routes, la mairie de Lyon "réfléchit à un plan qui permettrait de donner une place aux vélos", a encore indiqué Gérard Collomb.

