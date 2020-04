Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 227.000 morts dans le monde.

- Corée du Sud: aucun nouveau cas -

La Corée du Sud a annoncé jeudi n'avoir enregistré aucun nouveau cas de transmission du nouveau coronavirus pour la première fois depuis que la maladie y est apparue le 18 février. Elle a recensé à ce jour 10.765 cas et 217 morts.

- Plus de 227.000 morts dans le monde -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 227.482 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Plus de 3.180.800 cas ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 60.999 décès pour 1.040.488 cas enregistrés. Suivent l'Italie avec 27.682 morts, le Royaume-Uni (26.097 morts), l'Espagne (24.543) et la France avec (24.087).

Si l'on rapporte le nombre de décès enregistrés à la population, la Belgique est toutefois le pays le plus gravement touché (hors micro-Etats).

- Récessions en cascade -

Le Produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a reculé de 3,8% au premier trimestre, son repli le plus important depuis la création de la monnaie unique en 1999, selon une première estimation de l'Office des statistiques Eurostat.

La France a annoncé une contraction historique de son PIB au premier trimestre de 5,8%, soit la baisse la plus forte dans l'historique des évaluations trimestrielles du PIB débuté en 1949.

L'Espagne a vu son PIB se contracter de 5,2%. "Nous sommes devant une situation économique et sociale gravissime", a commenté le chef du gouvernement.

En Italie, le recul attendu est de 4,7%.

- Allemagne: bond du chômage -

Le nombre de chômeurs a bondi de 13,2% en Allemagne en avril, sa plus forte hausse en un mois depuis 1991, en raison de l'impact du coronavirus. Le taux de chômage est désormais de 5,8%.

- Air moins pollué, vies sauvées -

La baisse importante de la pollution de l'air provoquée par les mesures de confinement devrait permettre d'épargner 11.000 vies en Europe, selon une étude du Centre de recherche sur l'énergie et l'air (CREA).

Cette amélioration pourrait aussi éviter 6.000 nouveaux cas d'asthme chez les enfants et 1.900 passages aux urgences pour des crises d'asthme.

- Au moins 100.000 cas en Russie -

La Russie a franchi la barre des 100.000 cas de contamination avérés et recensé 1.073 décès, selon le dernier bilan.

Dès la première semaine d'isolement, les ventes d'alcool ont grimpé de 65% sur un mois, selon l'institut d'études de marché GFK, et le pouvoir s'inquiète d'un éventuel bond de l'alcoolisme dans un pays où la consommation d'alcool avait chuté de plus de 40% entre 2003 et 2016.

- Culture : les intermittents ont "peur" -

"Monsieur le président, nous avons peur": en France les intermittents du spectacle affirment jouer leur survie face au coronavirus et craignent d'être les oubliés de l'Etat, à qui ils réclament un sursis d'un an pour la prise en compte de leurs heures travaillées donnant droit au chômage.

Adressé à Emmanuel Macron, un texte intitulé "Culture en danger" a réuni près de 50.000 signataires, et une pétition titrée "Année noire 2020" plus de 180.000. Le secteur fait vivre 1,3 million de personnes.

