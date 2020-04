Covid-19 : au zoo d'Amnéville, les animaux profitent du calme du confinement

Avec le confinement, les soigneurs animaliers arpentent paisiblement depuis six semaines les allées vides du zoo d'Amnéville, dans l'est de la France. Un calme auquel les pensionnaires ne sont pas habitués.

En temps normal, le zoo d'Amnéville accueille en moyenne plus de 1 000 visiteurs par jour. Mais confinement oblige, les soigneurs animaliers sont depuis six semaines les seuls humains à emprunter les allées du parc.

Ce calme imprévu surprend les pensionnaires. "Quand on passe dans les allées, les girafes nous fixent, explique Sébastien Grosse, soigneur animalier des lémuriens et rhinocéros. D'habitude, les rhinos ne nous calculent pas, maintenant, quand on parle, ils portent plus d'attention, ils font attention aux personnes qui passent."

Pour éviter de contaminer les animaux sensibles au Covid-19, comme les félins ou les grands singes, les soigneurs attitrés ont recours aux gestes barrières et portent des masques.

Rénovation au programme

Pour assurer la sécurité du personnel, les effectifs ont également été réduits. "Normalement, nous sommes deux vétérinaires en permanence sur le parc, explique Alexis Maillot, vétérinaire du zoo. Mais en ce moment, on est chacun présent à tour de rôle de façon à éviter de transmettre la maladie aux autres." Même précaution chez les soigneurs.

Pas de répit non plus pour les équipes dédiées à l'entretien des infrastructures. Cette fermeture imprévue est l'occasion de rénover les installations. "On profite un peu de ces temps calmes pour réinvestir certains enclos, faire des rénovations, souligne Thomas Grangeat, responsable pédagogique et éthologue du zoo.

La réouverture est attendue et préparée au quotidien, même si la date est encore floue. Probablement pas avant mi-juillet.

