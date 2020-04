L'actu en dessin : la presse contaminée par le Covid-19

À l'approche de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la dessinatrice portugaise Cristina Sampaio ironise sur la surmédiatisation du Covid-19 dans ce contexte particulier de pandémie.

À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, qui se tient dimanche 3 mai, la dessinatrice de presse Cristina Sampaio se moque gentiment du travail des journalistes qui ne porte désormais (quasiment) plus que sur le coronavirus : les touches de leur clavier ne comportent plus que des symboles du virus.

La caricaturiste, qui vit à Lisbonne depuis 1986 comme illustratrice et dessinatrice de presse pour plusieurs magazines et journaux nationaux, souligne également le rôle essentiel de la presse et des journalistes en cette période où certains dirigeants pourraient profiter de la pandémie pour faire reculer les droits humains.

