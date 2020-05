Coronavirus: tous les présidents des équipes NBA veulent rejouer, affirme celui des Spurs

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Les présidents des trente franchises de la NBA ont unanimement "l'intention de finir la saison", suspendue depuis le 11 mars à cause du coronavirus, a affirmé celui des San Antonio Spurs, R.C. Buford.

"Je viens de finir une conférence téléphonique avec les présidents des équipes, et l'intention de chacun est que le jeu reprenne et qu'on essaye, pour ce faire, de créer le meilleur environnement possible pour la ligue et pour les fans. Nous sommes tous unis pour ça", a assuré Buford jeudi soir à des médias texans.

Le dirigeant des Spurs a ainsi écarté l'idée que certains dirigeants de franchises presseraient la NBA de stopper définitivement la saison, comme rapporté par CNBC plus tôt jeudi.

Selon la chaîne, ces cadres affirment que les propriétaires sont préoccupés par les problèmes de responsabilité que poserait une reprise de la compétition au regard de la situation sanitaire. Et par la perspective de perdre de l'argent avec des matches à huis clos, dont les coûts engendrés ne pourraient être comblés sans revenus provenant de la billetterie.

Annuler la saison? Une éventualité fermement réfutée dans la foulée par LeBron James, qui a assuré sur son compte Twitter: "ce n'est absolument pas vrai (...) Il n'y a personne que je connaisse qui ait dit quelque chose comme ça. Personne ne devrait annuler quoi que ce soit".

La déclaration de C.J. Buford abonde donc avec celle de la superstar des Lakers et le président des Spurs a affirmé que les franchises discutaient régulièrement avec la NBA sur la meilleure façon de revenir au jeu et même à quel moment les spectateurs pourraient à nouveau assister aux matches dans les salles

"Aucune décision n'a été prise. C'est un territoire inconnu", a-t-il néanmoins ajouté.

Evoquant enfin la façon dont les joueurs de San Antonio ont dû s'adapter pour s'entretenir physiquement en plein confinement, il s'est félicité d'avoir eu un staff "très créatif et proactif dès le début".

"Notre responsable des performances athlétiques Anthony Falsone a été virtuellement dans 15 garages différents pour aider les gars à s'entraîner ensemble", a-t-il dit, ajoutant qu'obtenir la présence de Gregg Popovich en visioconférence "a été le plus grand défi auquel nous avons été confrontés", compte tenu des compétences technologiques de l'entraîneur vétéran.

© 2020 AFP