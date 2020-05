Covid-19 : 218 nouveaux morts en France en 24 heures, baisse continue des hospitalisations

La France enregistre vendredi 218 décès supplémentaires du Covid-19 en l'espace de 24 heures mais le nombre de patients en réanimation continue à baisser, selon la Direction générale de la santé. Le bilan total s'établit à 24 594 morts du nouveau coronavirus depuis le début de l'épidémie.

Le nouveau coronavirus a fait 218 morts supplémentaires en France en 24 heures, portant à 24 594 le nombre total de décès recensés depuis le début de l'épidémie, a annoncé vendredi le directeur général de la Santé. Dans son point de presse quotidien, Jérôme Salomon a fait état d'une poursuite de la baisse du nombre de personnes hospitalisées, en particulier dans les services de réanimation.

Le bilan des morts se répartit en 15 369 décès dans les hôpitaux et 9 225 dans les établissements sociaux et médico-sociaux, essentiellement des Ehpad, a précisé Jérôme Salomon.

Le nombre de personnes hospitalisées en raison de leur contamination par le nouveau coronavirus a augmenté à 25 887, soit 396 de moins que jeudi.

Sur ce total, 3 878 patients sont traités en réanimation, soit 141 de moins que la veille. Un pic avait été atteint le 9 avril avec près de 7.200 patients.

Des cartes de déconfinement corrigées

Au cours de son point presse, Jérôme Salomon a présenté des cartes de déconfinement corrigées. Il a fait savoir que les données avaient été corrigées pour neuf départements (dont le Lot, le Cher et la Haute-Corse) concernant les cartes en vue du déconfinement.

Plus tôt dans la journée, les agences régionales de santé (ARS) d'Occitanie et du Centre avaient indiqué que le classement en "rouge" des départements du Lot et du Cher sur la carte établie en prévision du déconfinement était sans doute dû à des erreurs de comptage.

Dans le Lot, "qui ne figure pas à ce stade parmi les plus impactés par l'épidémie", ce classement "a suscité des incompréhensions fortes et légitimes", a reconnu l'ARS Occitanie dans un communiqué publié dans la nuit.

Jeudi, l'ARS de Corse avait déjà reconnu un doute sur le classement de la Haute-Corse en rouge, indiquant que "les modalités du codage par le centre hospitalier de Bastia entraînent une surestimation du nombre de passages aux urgences pour Covid".

Ces cartes provisoires, dévoilées jeudi par le ministre de la Santé Olivier Véran, départagent les départements pour la mise en oeuvre d'un déconfinement plus ou moins strict.

