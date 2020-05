Au moins 17 morts après une mutinerie dans une prison au Venezuela

Un gardien de prison de l'Etat d'Aragua, au Venezuela, le 1er décembre 2018. © AFP - YURI CORTEZ- Archives

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Une mutinerie dans une prison vénézuélienne a fait au moins 17 morts et neuf blessés, dont le directeur de l'établissement pénitentiaire. En raison de la pandémie de Covid-19, les détenus n'ont plus de visites et manque notamment de nourriture.