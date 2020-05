Plus d'un million et demi de cas de Covid-19 déclarés en Europe

Un patient italien à l'hôpital San Filippo Neri de Rome, le 29 avril 2020. © Alberto Pizzoli, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Plus d'un million et demi de cas de contamination par le nouveau coronavirus ont été officiellement diagnostiqués en Europe, soit un peu moins de la moitié du total mondial. Il s'agit du continent le plus touché par la pandémie.