Cyclisme : Tour de France, Giro et Vuelta concentrés sur deux mois et demi

L'Union cycliste internationale a dévoilé le calendrier très serré de la fin de saison, qui confirme les dates du Tour de France (29 août - 20 septembre), suivi du Giro en Italie (4 - 25 octobre) dont les dates se chevauchent avec la Vuelta en Espagne (20 octobre - 8 novembre).

Avec près d'une semaine de retard sur la date initialement fixée, le calendrier de la fin de la saison cycliste a finalement été dévoilé, mardi 5 mai, par l'Union cycliste internationale (UCI). La reprise des compétitions est programmée au 1er août, avant un enchaînement qui verra le Tour de France (29 août - 20 septembre) précéder de quelques jours seulement le Giro d'Italia (4 - 25 octobre). La Vuelta a España débutera quant à elle alors même que les participants du Tour d'Italie n'auront pas conclu leur périple.

Sur cette même période, les chasseurs de monuments devront faire des choix, puisque Liège-Bastogne-Liège (4 octobre), le Tour des Flandres (18 octobre), Paris-Roubaix (25 octobre) et le Tour de Lombardie (31 octobre) sont tous programmés en même temps que les grands Tours. Seul Milan-San Remo, qui a été programmé avant le Tour de France (8 août), échappe à ce traitement.

"Une situation changeante"

L'UCI précise également que la fenêtre d'organisation des championnats nationaux est fixée du 20 au 23 août, soit un peu plus d'un mois avant les Mondiaux en ligne (27 septembre). "Ces dates, cruciales pour les parties prenantes, restent toutefois naturellement subordonnées à la levée, jusqu'à la fin de la saison, des restrictions instaurées par les autorités compétentes dans les territoires concernés s'agissant de l'organisation d'événements", tempère toutefois l'UCI dans un communiqué.

"Nous constatons une situation changeante, qui pourrait conduire l'UCI à ajuster le calendrier pour tenir compte de l'évolution de la pandémie", précise également la fédération internationale.

Paris-Roubaix féminin, grande première

En marge du dévoilement du calendrier 2020 remodelé, l'UCI a également profité de l'occasion pour annoncer la tenue, le 25 octobre, d'un Paris-Roubaix féminin. Une course qui se tiendra "en prologue de la course hommes" et dont les modalités d'organisation seront "prochainement communiquées.

"L'UCI indique très clairement la voie pour le cyclisme féminin", a réagi le directeur du Tour de France Christian Prudhomme. "Ces dernières années, la course juniors avait lieu le matin. Cette fois, il n'y aura pas de course juniors. On saisit donc la possibilité", a-t-il expliqué, tout en évoquant la possibilité d'enclencher une dynamique aboutissant à la création de l'équivalent d'un Tour de France féminin.

"Notre volonté est toujours la même. Nous avons entamé une réflexion sur une épreuve féminine qui aurait lieu après le Tour de France. Mais le calendrier a été considérablement bousculé, 2021 inclus puisqu'il y aura les Jeux olympiques. Ce serait dans la logique des choses de l'envisager pour 2022", a reconnu le patron du Tour.

• Le calendrier WorldTour messieurs 2020 :

1er août : Strade Bianche

5 au 9 août : Tour de Pologne

8 août : Milan-Sanremo

12 au 16 août : Dauphiné

16 août : Ride London

25 août : Bretagne Classic

29 août au 20 septembre : Tour de France

7 au 14 septembre : Tirreno-Adriatico

11 septembre : GP de Québec

13 septembre : GP de Montréal

29 septembre au 3 octobre : BinckBank Tour

30 septembre : Flèche Wallonne

3 au 25 octobre : Tour d'Italie

4 octobre : Liège-Bastogne-Liège

10 octobre : Amstel Gold Race

11 octobre : Gand-Wevelgem

14 octobre : A travers la Flandre

15 au 20 octobre : Tour de Guangxi

18 octobre : Tour des Flandres

20 octobre au 8 novembre : Tour d'Espagne

21 octobre : Bruges La Panne

25 octobre : Paris-Roubaix

31 octobre : Tour de Lombardie

• Courses annulées :

Tour de Catalogne, prévue initialement du 23 au 29 mars

E3 Classic (BEL), 27 mars

Tour du Pays Basque (ESP), du 6 au 11 avril

Tour de Romandie (SUI), du 28 avril au 3 mai

Tour de Suisse, du 7 au 14 juin

Clasica San Sebastian (ESP), le 25 juillet

