La saison de baseball débute enfin en Corée du Sud, en lever de rideau des autres sports

Séoul (AFP)

La saison sud-coréenne de baseball débute mardi avec cinq matches à huis clos qui augurent d'une reprise progressive très attendue du sport professionnel dans ce pays qui était il y a quelques mois l'un des premiers foyers de coronavirus, pour le plus grand plaisir de téléspectateurs en manque de "directs" dans le monde entier.

Les footballeurs donneront à leur tour vendredi le coup d'envoi de la K-League, le championnat professionnel, avant que certaines des meilleures golfeuses sud-coréennes ne s'affrontent la semaine prochaine.

Aucun spectateur ne sera admis dans les tribunes des cinq enceintes qui accueilleront mardi les premiers matches de la fédération sud-coréenne de baseball (KBO), dont la saison professionnelle aurait dû débuter le 28 mars.

Des mesures sanitaires drastiques ont en outre été imposées aux joueurs, qui seront tenus de porter un masque facial à tout moment, sauf sur le terrain et sur le banc de touche. Tous devront subir deux contrôles de température avant le match.

La fédération leur a par ailleurs interdit de se serrer la main ou d'échanger des "high five" (tapes dans la paume de main) et tout crachat est rigoureusement prohibé.

Un moindre mal pour les fans du sport le plus populaire en Corée du Sud, dont la reprise pourra être suivie bien au-delà des côtes de la péninsule.

La chaîne américaine de sports ESPN a annoncé qu'elle retransmettrait désormais chaque semaine six rencontres de KBO, pour le plaisir des fans américains de baseball totalement privés de matches en direct aux Etats-Unis à cause du coronavirus.

La Corée du Sud fut un des premiers pays fortement contaminé par la maladie, en dehors de son foyer chinois. Il était d'ailleurs fin février le deuxième pays le plus touché au monde.

Mais Séoul est parvenu à inverser la courbe des contaminations avec une stratégie agressive de tests de toutes les personnes en contact avec des cas de la maladie. Elle a annoncé mardi trois nouveaux cas, portant son total à 10.804 pour 252 décès.

La K-League, qui aurait dû commencer le 29 février, débutera finalement vendredi avec le choc entre le Jeonbuk Hyundai Motors, triple champion en titre, et le Suwon Bluewings, vainqueur de la FA Cup en 2019.

Signe de la volonté, à l'étranger, de renouer avec les retransmissions en direct, des diffuseurs de dix pays ont acheté les droits de la K-League.

La Corée du Sud sera par ailleurs la semaine prochaine le premier pays à de nouveau autoriser les épreuves de golf féminin professionnel après la crise du Covid-19.

Le golf féminin mondial est dominé par les Sud-Coréennes qui comptent huit joueuses dans le Top 20, dont la numéro un Ko Jin-young.

Le championnat de la fédération féminine sud-coréenne (KLPGA) débutera le 14 mai à Yangju, à l'est de Séoul avec, sur les greens, 144 golfeuses dont la numéro six mondiale Kim Sei-young, et la numéro 10 Lee Jeong-eun.

