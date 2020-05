Le Maire appelle à une "relance verte" et à "accélérer la transition écologique"

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire appelle à "une relance verte" face à la crise du Covid-19 et préconise "d'accélérer la transition écologique", en mettant en garde contre la "tentation" d'un abandon de la lutte contre le réchauffement climatique.

Dans un petit livre publié mardi dans la collection "Tracts de crise" chez Gallimard, il se prononce pour "une économie juste et décarbonée dans une Europe souveraine", en affirmant que la crise "offre une chance unique de redéfinir notre propre modèle économique, national et européen".

"L'abandon des politiques de lutte contre le réchauffement climatique sera une des principales tentations dans les mois qui viennent", estime le ministre de l’Économie, en citant des arguments qui pourraient aller dans ce sens comme la chute des prix du pétrole ou le besoin de relancer la machine économique.

"Nous devons faire exactement l'inverse", affirme Bruno Le Maire. "Il nous appartient d'accélérer la transition écologique pour faire de notre économie la première économie décarbonée de la planète."

"La relance économique doit être une relance verte", selon lui.

Il estime que des investissements doivent aller à des secteurs comme les véhicules électriques, le "renouvellement de notre flotte aérienne", la rénovation des bâtiments et les technologies de stockage.

"Les Etats européens ne doivent rien céder sur le Green Deal", écrit-il.

Bruno Le Maire se prononce d'autre part pour "une économie protégée", ce qui "ne signifie pas protectionnisme".

"Protection signifie taxe carbone aux frontières européennes", mais aussi "contrôle attentif des investissements étrangers en France (...) nouvelle politique industrielle européenne et nouvelles règles de la concurrence" et "accélération de la juste taxation des multinationales et des géants du numérique", détaille-t-il.

Mais cela "ne signifie pas en revanche la fin de la mondialisation", qui "serait une régression historique" et "appauvrirait la France", selon le ministre de l’Économie.

© 2020 AFP