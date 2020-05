Prix Pulitzer 2020 : le New York Times récompensé trois fois

The New York Times a remporté trois prix Pulitzer en 2020. © Angela Weiss, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Le New York Times a raflé lundi trois prix Pulitzer, récompenses très prisées du journalisme aux États-Unis, notamment pour une série d'articles sur la crise des taxis à New York et le président russe Vladimir Poutine. Le site d'information ProPublica aussi été distingué.