Balade au bout de la nuit d'un Paris confiné

Le confinement mis en place pour lutter contre le Covid-19 a transformé les nuits parisiennes. Des reporters de France 24 sont parties à la rencontre des gens qui continuent de fréquenter les rues de la Ville Lumière une fois la nuit tombée. Cliquez sur le lecteur ci-dessus pour voir la vidéo.

Joggeurs, policiers, SDF, chauffeurs de taxi, amoureux de la tranquillité - ou amoureux tout courts. Une fois la nuit tombée, ce sont les personnages fantomatiques qui arpentent les rues quasiment vides de la Ville Lumière pendant le confinement.

Au cours d'une longue balade onirique, les reporters de France 24 Marie Schuster et Armelle Caux ont filmé les grandes artères et les lieux emblématiques de la capitale française, désertées après 22 heures. Depuis l'esplanade du Trocadéro, on peut ainsi apercevoir le message "Restez chez vous" qui défile sur la Tour Eiffel.

Cafés, commerces et salles de spectacles sont fermés depuis le 17 mars sur ordre des autorités. Silence anormal sur l'avenue des Champs-Élysées, pas de fièvre du samedi soir à Bastille. La grande majorité de la population reste chez elle par peur du coronavirus.

Mais, parmi les oiseaux de nuit croisés par nos reporters, certains semblent déjà nostalgiques de l'ambiance si particulière des nuits confinées.

