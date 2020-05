Covid-19 en France : 278 morts en 24 h, la baisse des cas en réanimation se poursuit

Le bilan des victimes du Covid-19, mercredi 6 mai, s'élève à 25 809 décès en France après l'annonce de 278 morts supplémentaires en 24 heures, tandis que le nombre de personnes en réanimation continue de baisser pour la 28e journée consécutive, selon la direction générale de la Santé.

L'épidémie de Covid-19 a fait 278 morts de plus en 24 heures en France mercredi 6 mai, portant le bilan total à au moins 25 809 décès depuis le 1er mars, a indiqué mercredi la Direction générale de la santé. Précisément 16 237 morts dans les établissements hospitaliers et 9 572 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux.

La pression sur les services de réanimation continue de s'alléger, avec 283 patients Covid-19 en moins, alors que la carte provisoire du déconfinement compte toujours 27 départements métropolitains et Mayotte sont en rouge, 47 départements métropolitains (Corse comprise) et quatre d'outremer en vert.

Un seul département change de couleur dans la nouvelle carte, qui fait la synthèse de deux indicateurs (circulation active du virus et les capacités de réanimation) : la Sarthe qui passe d'orange à vert.

Les départements en orange (une catégorie provisoire) ne présentent qu'un seul des deux critères favorable - la circulation active du virus ou les capacités en réanimation. Jeudi, en vue du déconfinement progressif prévu à partir de lundi, ne resteront que deux catégories - vert et rouge - qui détermineront le niveau d'assouplissement des restrictions mises en œuvre depuis le 17 mars.

#Coronavirus #COVID19 | Situation au mercredi 6 mai 2020



Synthèse des indicateurs de l'activité épidémique :

◾ Tension hospitalière sur les capacités en réanimation

◾ Circulation active du virus



📲 En savoir plus : https://t.co/AgaEUYkjcE pic.twitter.com/p2qN4aIzrX — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) May 6, 2020

Par ailleurs, le nombre total de cas graves hospitalisés en réanimation reste élevé, avec 3 147 patients. En comptant les malades en réanimation pour d'autres pathologies, la réa accueille toujours un nombre de patients supérieur aux capacités initiales de quelque 5 000 places, avec 127% de taux d'occupation, selon un communiqué.

Au total, 23 983 personnes sont hospitalisées pour une infection due au coronavirus et 833 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures.

