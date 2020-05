Covid-19 : la France et la Tunisie souhaitent un "compromis" et un vote à l'ONU sur la pandémie

Siège de l'ONU, à New York, septembre 2017. © Brendan Smialowski, AFP

La Tunisie et la France ont appelé mardi le Conseil de sécurité de l'ONU à un "compromis" sur un projet de résolution sur la pandémie de coronavirus, discuté depuis des semaines et que les États-Unis et la Chine continuent de bloquer.