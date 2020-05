Déconfinement : le monde aux aguets ?

@france24 © @france24

En Europe, continent le plus touché par le coronavirus, de nombreux pays entament leur déconfinement et désormais chacun se scrute. Éventuelle décrue des admissions aux urgences ou, au contraire, prémices d'une deuxième vague, à mesure que l'on cherche à revenir au monde d'avant ?... On redoute les faux pas. Débat entre nos invités, autour de Raphaël Kahane.

Publicité Une émission préparée par Flore Simon, Elise Duffau, Hanane Saïdani Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne Emportez l'actualité internationale partout avec vous ! Téléchargez l'application France 24 google-play-badge_FR