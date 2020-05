En Pologne, l'élection présidentielle du 10 mai reportée en raison du Covid-19

Le parti au pouvoir en Pologne a annoncé mercredi soir que la présidentielle prévue le 10 mai était ajournée à une date ultérieure. L'opposition réclamait ce report à cause de la pandémie de coronavirus.

La crise du coronavirus a eu raison de la présidentielle en Pologne... pour l'instant. Ce scrutin, qui devait se dérouler dimanche 10 mai, a été reporté à une date ultérieure, ont annoncé mercredi 6 mai le chef du parti au pouvoir Droit et Justice (PiS) Jaroslaw Kaczynski et son allié Jaroslaw Gowin.

"Une fois la date du 10 mai passée et la constatation, prévisible, par la Cour Suprême de l'invalidité du scrutin pour cause de non tenue, la présidente de la Diète (chambre basse, NDLR) annoncera une nouvelle élection présidentielle à la première date possible", poursuit la déclaration des deux hommes politiques. Aux termes de la Constitution et d'une loi récente, il pourrait s'agir soit du 17 soit du 23 mai.

Le report de la présidentielle pour cause de pandémie de Covid-19 était réclamé par l'opposition. Le PiS avait lui jusqu'à présent tenu à organiser le scrutin le plus rapidement possible. Selon des analystes, la raison en était son souhait de garantir la victoire du président sortant Andrzej Duda, issu du PiS, dont l'image risque de souffrir, à plus long terme, de l'impact de la pandémie sur l'économie polonaise.

L'opposition centriste et de gauche a violemment critiqué la position du PiS, pour des raisons de santé publique dans le contexte de l'épidémie. Le PiS y a répondu en proposant le vote par correspondance de tous les électeurs.

Les critiques ont visé aussi l'absence d'un débat démocratique et d'une campagne électorale, les candidats d'opposition étant privés de contacts avec les électeurs, alors que le président Duda était toujours très présent dans la vie publique.

Jaroslaw Kaczynski et son allié s'étaient opposés sur la date du scrutin, Jaroslaw Gowin, chef du petit parti Porozumienie (Entente), refusant de cautionner sa tenue le 10 mai, souhaitée par Jaroslaw Kaczynski.

Les deux partis ont précisé mercredi soir que le scrutin se tiendrait par correspondance et que le parti de Jaroslaw Gowin s'engageait à appuyer la loi qui en précise les conditions, tout en présentant, en consultation avec le PiS, des propositions d'amendement. Ainsi, la coalition au pouvoir parvient à évacuer un conflit qui risquait de provoquer l'éclatement de la majorité.

