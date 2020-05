Football : la reprise de la Bundesliga finalement fixée au 16 mai

Vingt-quatre heures après avoir annoncé la reprise de la Bundesliga, la Ligue allemande de football (DFL) a précisé son calendrier. Les joueurs feront leur retour sur les pelouses le samedi 16 mai, à l'occasion de la 26e journée du championnat.

Les mordus de football devront patienter 24 heures de plus. Le championnat d'Allemagne reprendra finalement le samedi 16 mai, à huis clos pour sa 26e journée, et non le vendredi 15 comme précédemment annoncé, a indiqué la Ligue (DFL), jeudi 7 mai. Avec, au programme, un alléchant derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke 04.

Saison-Fortsetzung am 16. Mai: Rückkehr von #Bundesliga und 2. Bundesliga startet mit dem 26. Spieltag ➡️ https://t.co/23LPwB13fT pic.twitter.com/IVKqPP89UP — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 7, 2020

Le Bayern Munich, leader avec quatre points d'avance sur Dortmund après 25 journées, jouera le dimanche 17 à Berlin contre l'Union, promu la saison passée. Six rencontres sont programmées le samedi, deux le dimanche et une, Brême-Leverkusen, le lundi.

La Bundesliga sera ainsi le premier grand championnat européen à se relancer, sans spectateurs, après neuf semaines de pause forcée à cause de la pandémie de Covid-19.

• Le programme complet de la 26e journée de Bundesliga

Samedi 16 mai

Borussia Dortmund - Schalke 04

RB Leipzig - SC Fribourg

TSG Hoffenheim - Hertha Berlin

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn

FC Augsbourg - VfL Wolfsburg

Eintracht Francfort - Borussia Mönchengladbach

Dimanche 17 mai

FC Cologne - FSV Mayence

Union Berlin - Bayern Munich

Lundi 18 mai

Werder Bremen - Bayer Leverkusen

