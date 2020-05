Sky diffusera gratuitement deux après-midi de Bundesliga en Allemagne

Publicité Lire la suite

Berlin (AFP)

Sky, diffuseur principal de la Bundesliga en Allemagne, a décidé de retransmettre sur une chaîne gratuite le multiplex des samedis 16 et 23 mai, pour la reprise à huis clos du championnat après neuf semaines de pause.

La 26e journée propose cinq matches à 15h30 le samedi, dont l'affiche du jour entre Dortmund et Schalke, le fameux "derby de la Ruhr" qui déchaîne chaque année les passions. Ils seront diffusés en multiplex sur la chaîne d'information continue sportive Sky News, accessible sans abonnement.

Les quatre autres matches du week-end, celui du samedi à 18h30 et ceux de dimanche (15h30 et 18h00) et de lundi (20h30), ne seront en revanche accessibles que sur les chaînes payantes de Sky. Le Bayern Munich, leader du championnat avec quatre points d'avance sur Dortmund, jouera le dimanche 17 à 18h00 à Berlin contre l'Union.

La semaine suivante, cinq rencontres devraient également être proposées gratuitement le samedi à la même heure.

Sky était sous pression des pouvoirs publics pour diffuser des matches gratuitement, afin d'éviter autant que possible les rassemblements de supporters devant les écrans disposant d'un abonnement, et de limiter ainsi les risques de contamination au coronavirus.

La chaîne n'est pas allée plus loin que ces multiplexes des deux premières journées de reprise.

