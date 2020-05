Covid-19 en France : le bilan quotidien en hausse, 243 morts supplémentaires en 24 heures

Le bilan des victimes du Covid-19 s'élève désormais à 26 230 décès en France, après l'annonce, vendredi, de 243 morts supplémentaires ces dernières vingt-quatre heures. La veille, 178 morts avaient été recensés.

Publicité Lire la suite

L'épidémie de Covid-19 a fait 243 morts de plus en 24 heures en France, a indiqué vendredi 8 mai la Direction générale de la santé dans un communiqué. Un nouveau bilan qui porte le nombre total de décès depuis le 1er mars à 26 230.

Cependant, la pression sur les services de réanimation continue de s'alléger, avec 93 patients Covid-19 en moins depuis jeudi, soit 2 868 cas graves, sur un total de 22 724 personnes actuellement hospitalisées – contre 23 208 la veille – pour infection au coronavirus.

Concernant les décès, 16 497 (+111) ont été enregistrés dans les hôpitaux et 9 733 (+132) dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux.

Quatre régions - Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Grand-Est et Hauts-de-France - regroupent 72% des cas hospitalisés, précise la DGS. Les trois dernières font partie - avec Bourgogne Franche-Comté - des quatre régions classées "rouge" où le déconfinement qui doit progressivement débuter lundi sera plus restreint. La carte de ces régions a été fixée jeudi et ne doit plus évoluer avant le 11 mai.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne