En direct : suivez la cérémonie de commémoration du 8-Mai

La cérémonie de commémoration de la victoire de 1945 sur le nazisme a lieu, vendredi, dans des circonstances particulières à Paris en pleine pandémie de coronavirus, sans public et dans le respect des distanciations physiques. Suivez en direct la cérémonie sur France 24.

C'est une première dans l'histoire de France. Emmanuel Macron, préside, vendredi 8 mai, la cérémonie de commémoration de la victoire de 1945 dans un format très restreint, en présence des principaux responsables politiques et militaires mais sans public en raison de la pandémie de Covid-19, a indiqué l'Élysée.

Alors que cette année marque le 75e anniversaire de la victoire sur le nazisme, la traditionnelle cérémonie de l'Arc de triomphe se déroule a minima, sans les traditionnelles remontée des Champs-Élysées et revue des troupes.

Aux côtés du chef de l'État, seront présents ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande, les présidents des deux assemblées Gérard Larcher et Richard Ferrand, le Premier ministre Édouard Philippe, la ministre des Armées Florence Parly et la secrétaire d'État Geneviève Darrieussecq, ainsi que la maire de Paris Anne Hidalgo.

