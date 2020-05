L'actu en dessin : la réouverture des écoles sur le banc d'essai

Le caricaturiste Vadot propose une photo de classe à l'heure du déconfinement et des règles sanitaires.

Après deux mois de pause, les pays se remettent progressivement en ordre de marche. Le dessinateur Vadot ironise sur la réouverture des écoles qui doivent composer avec la distanciation sociale.

Une classe divisée en deux groupes est-il encore une classe ? C'est la question que soulève le dessinateur Vadot à l'heure où la France et la Belgique s'apprêtent à rouvrir leurs écoles. Mais le sujet fait grandement débat. Les mesures de précaution sont contraignantes et certains parents, enseignants et responsables locaux ne sont pas prêts à prendre des risques.

Le Japon a dû refermer ses écoles en avril à la suite d'une résurgence du virus. En revanche, d'autres pays européens, comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou encore l'Irlande n'envisagent pas de rouvrir les écoles avant septembre.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

