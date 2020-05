La Chine et les États-Unis s'engagent à mettre en oeuvre leur accord commercial

Donald Trump et le vice-Premier ministre Liu He après avoir signé la phase 1 de l'accord commercial, le 15 janvier 2020 à Washington. © Kevin Lamarque/File Photo, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Les principaux négociateurs chinois et américains sur le commerce ont eu, vendredi, un entretien téléphonique. Selon Pékin, ils ont convenu de mettre en oeuvre l'accord commercial et de renforcer leur coopération en matière de macroéconomie et de santé publique.