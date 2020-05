Tara Reade appelle Joe Biden, qu'elle accuse d'agression, à renoncer à l'élection présidentielle

La femme qui accuse Joe Biden de l'avoir agressée sexuellement en 1993, Tara Reade, a invité, jeudi, publiquement le candidat démocrate à se retirer de la course à la Maison Blanche. Il est en tête dans les derniers sondages sur l'élection présidentielle américaine.

La campagne du dernier candidat démocrate à la Maison Blanche continue d'être ternie par son accusatrice, Tara Reade. Elle a invité, jeudi 7 mai, Joe Biden à abandonner l'élection présidentielle américaine de novembre prochain.

Cette femme de 56 ans accuse l'ancien vice-président de Barack Obama de l'avoir agressée sexuellement dans un couloir du Congrès américain en 1993, lorsqu'il était sénateur et qu'elle travaillait en tant qu'assistante pour lui. Elle a déclaré à plusieurs médias américains, dont le New York Times et le Washington Post, que Joe Biden l'avait bloquée contre un mur et glissé ses mains sous son chemisier et sous sa jupe. Il a démenti ces accusations.

Dans un entretien réalisé par une ancienne journaliste de NBC et de Fox News, Megyn Kelly, qui en a diffusé sur Twitter des extraits vidéos, Tara Reade s'adresse à Joe Biden et lui demande de se retirer de la course à la Maison Blanche et d'être tenu pour responsable de ses actes.

"J'aimerais qu'il le fasse, mais il ne le fera pas", a assuré l'accusatrice estimant qu'il était "un peu tard" pour qu'il lui présente des excuses.

Des "incohérences", selon le clan Biden

Réagissant aux dernières déclarations de Tara Reade, la vice-directrice de campagne de Joe Biden, Kate Bedingfield, a mis en exergue "de plus en plus d'incohérences émergent" de ce récit. Elle n'a pas fait mention de l'élection présidentielle dans le communiqué.

Tara Reade a, par le passé, publiquement soutenu Bernie Sanders, candidat à la primaire démocrate qui a reconnu sa défaite face à Joe Biden. Depuis son abandon début avril, l'ex vice-président est seul en piste côté démocrate pour affronter Donald Trump lors de l'élection présidentielle du 3 novembre. Il est en tête dans les derniers sondages, profitant des critiques contre la gestion par le président de la pandémie de Covid-19.

