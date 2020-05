Little Richard, pionnier du rock'n'roll, est mort à l'âge de 87 ans

Le chanteur Little Richard est mort à l'âge de 87 ans samedi 9 mai.

Little Richard, grande figure américaine du rock'n'roll, est décédé samedi à l'âge de 87 ans, rapporte le magazine Rolling Stone.

Publicité Lire la suite

Little Richard, un des pionniers américains du rock and roll, connu pour ses hymnes entrainants comme "Tutti Frutti" ou "Long Tall Sally" et sa présence endiablée sur scène, est mort samedi à l'âge de 87 ans a annoncé son fils au magazine Rolling Stone.

Plus d'infos à venir

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne