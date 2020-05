Commémorations de l'abolition de l'esclavage : "C'est notre histoire"

Les commémorations de l'abolition de l'esclavage organisées le 10 mai auront lieu malgré la pandémie du coronavirus, mais en comité restreint ou virtuellement. Un Facebook live est notamment organisé par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, en partenariat avec France 24.

En raison de la pandémie de coronavirus, la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, instituée en application de la loi dite Taubira de 2001 chaque 10 mai, est bouleversée.

Une cérémonie présidée par le Premier ministre Édouard Philippe, a bien lieu dimanche mais en petit comité. "Nous ne mettrons pas entre parenthèses cette commémoration malgré les exigences sanitaires", a toutefois déclaré sur l’antenne de France 24 l’ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, désormais président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage.

14e journée nationale des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions.



Pour honorer le souvenir des victimes et transmettre la mémoire de ce crime contre l'humanité. https://t.co/nhwcJMNKKa#10Mai pic.twitter.com/iHiyUdT6Zj — Assemblée nationale (@AssembleeNat) May 10, 2020

C'est cette Fondation qui a été chargée de chapeauter les commémorations cette année, a souligné Édouard Philippe dans une circulaire transmise mercredi aux préfets, auxquels le Premier ministre demande d'organiser "la cérémonie commémorative prévue dans chaque département (...) en respectant les règles de distanciation sociale" et sans qu'elles ne puissent être ouvertes au public.

"Il y aura des cérémonies nationales modestes, à Paris avec le Premier ministre, mais aussi dans les communes de province et d’Outre-mer avec le concours des associations. Il va se passer beaucoup de choses ce 10 mai avec notamment l’organisation d’un live diffusé sur Facebook", a précisé Jean-Marc Ayrault. Ce direct en partenariat avec France 24 rassemblera des politiques, des artistes ou encore des historiens invités à échanger autour de cette histoire.

"Il ne s'agit pas de créer de la division"

Le thème des commémorations cette année est "la page manquante". "On ne sait pas comment ce système a été mis en place. On sait qu’il y a eu l’esclavage et l’abolition, mais on sait moins qu’il a fallu trois révolutions pour obtenir cette abolition", explique Jean-Marc Ayrault.

Pour l’ancien maire de la ville de Nantes, plaque tournante du commerce triangulaire, la commémoration du 10 mai est l'occasion de rappeler la place que l'esclavage occupe dans notre histoire nationale. "Cela laisse des traces profondes et des blessures. Il faut les réparer. Il ne s’agit pas de créer de la division, ni d’opposer les mémoires les unes aux autres", a-t-il souligné en faisant référence aux adversaires de cette journée qui dénoncent un excès de repentance. "C’est notre histoire. Et pour que nous la partagions, il faut la faire connaître".

"L’objectif, n’est pas de culpabiliser, mais de donner des clés de compréhension et d’un vivre ensemble basé sur la justice, l’égalité, la lutte contre toutes les formes de discrimination et de racisme, mais aussi la fraternité", a insisté Jean-Marc Ayrault, tout en ajoutant qu’il s’agit "d’un combat d’actualité".

"Portrait présumé de Madeleine" marque une rupture dans la représentation des noirs en France en 1800. Madame Benoist reprend les codes des portraits mondains pour représenter une ancienne esclave. Elle affirme la dignité et la beauté de la jeune femme.#Cestnotrehistoire #10mai pic.twitter.com/TVpHPgiIT8 — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) May 10, 2020

Plusieurs dates commémoratives

Environ 12 à 18 millions d'esclaves, selon les estimations, auraient été déportés au cours de la traite transatlantique depuis l’Afrique subsaharienne vers les Amériques. Sous l'impulsion des philosophes des Lumières, une critique de l'esclavage et de la traite commence à émerger au XVIIIe siècle. Dans "De l'esprit des lois" (1748), Montesquieu se fait ainsi sarcastique vis-à-vis de "ceux qui se disent chrétiens et qui pratiquent l’esclavage". En 1788, la "Société des amis des Noirs" se crée à Paris et vise l'abolition.

La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 abolit l'esclavage mais reste sans conséquences dans les Antilles françaises. Il faut attendre février 1794 pour que la "Société des amis des Noirs" obtienne une première abolition. Cependant, Napoléon Bonaparte rétablit très vite l'esclavage et la traite en 1802.

Il faudra finalement attendre le 27 avril 1848 pour qu'un décret du gouvernement provisoire de la Seconde République abolisse définitivement l'esclavage dans toutes les colonies françaises. L'abolition de l'esclavage sera inscrite dans la Constitution le 4 novembre 1848.

La date du 10 mai n'est pas la seule à commémorer l'abolition de l'esclavage. Le 23 mai est officiellement "Journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial" tandis que chacun des départements d'outre-mer dispose de ses propres commémorations : 27 avril à Mayotte, 22 mai en Martinique, 27 mai en Guadeloupe, 10 juin en Guyane et 20 décembre à La Réunion. Tous ces jours sont fériés.

