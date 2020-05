Athlétisme: annulation du Décastar de Talence, prévu en septembre

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le Décastar de Talence (Gironde), meeting d'épreuves combinées où Kevin Mayer avait établi le record du monde du décathlon en septembre 2018, est annulé en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé lundi les organisateurs.

Prévu les 19 et 20 septembre 2020, l'un des deux plus gros meetings mondiaux pour les spécialistes des épreuves combinées (décathlon pour les hommes, heptathlon pour les femmes) est annulé alors que l'incertitude règne sur l'athlétisme mondial. Les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés à 2021, et tous les meetings internationaux jusqu'en juillet ainsi que l'Euro de Paris, prévu fin août, ont déjà été annulé à cause du coronavirus.

Les 15 et 16 septembre 2018, le Français Kevin Mayer avait établi le nouveau record du monde du décathlon (9.126 points) lors du Décastar disputé au stade Pierre Paul Bernard de Talence.

© 2020 AFP