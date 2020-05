Covid-19 : 263 décès en 24 heures, baisse continue du nombre de réanimations

Le ministère de la Santé a annoncé lundi que 263 personnes supplémentaires étaient décédées des suites du Covid-19, en l'espace de 24 heures. Si ce bilan est en hausse par rapport aux derniers jours, le nombre de cas graves en réanimation est toujours en baisse.

L'épidémie de coronavirus a causé la mort de 263 personnes sur les dernières 24 heures en France, de nouveau en forte hausse après plusieurs jours de baisse record, selon le bilan publié lundi 11 mai par la direction générale de la Santé au premier soir du déconfinement de la population.

Au total, depuis le 1er mars, au moins 26 643 décès ont été enregistrés, dont 16 820 dans les hôpitaux et 9 823 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux, a annoncé lundi le ministère de la Santé. Ce bilan est en hausse par rapport à dimanche qui comptait 70 décès, soit le plus faible bilan depuis le 17 mars.

La pression sur les services d'urgence hospitaliers se réduit toujours : le nombre total de cas graves en réanimation atteint 2 712, soit 64 de moins que la veille.

