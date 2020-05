France : le déconfinement... pour de bon ?

Débat © @france24

La France tient enfin son « D-day », D pour déconfinement. Même s’il est à géométrie variable suivant les régions, selon que l’on se trouve en zone verte ou en zone rouge, comme Paris et l’Ile-de-France. Quels changements en attendre et surtout comment éviter de reculer, d’être à nouveau submergé par la pandémie ? Comment sortir du confinement… et du coronavirus ?

