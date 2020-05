Au Brésil, Jair Bolsonaro classe les salons de coiffure dans les "activités essentielles"

Le président brésilien Jair Bolsonaro à Brasilia le 7 mai 2020. © Adriano Machado, Reuters

Jair Bolsonaro est toujours vent debout contre les mesures de confinement décidées par les États et municipalités pour lutter contre la propagation du Covid-19. En expliquant chercher à protéger la "santé" et l'"hygiène", le président brésilien a inclus lundi les salons de coiffure et de beauté ainsi que les salles de musculation dans la liste des "activités essentielles".