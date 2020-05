Premier League : vers une reprise le 1er juin, à huis clos

Alors que le gouvernement a acté la possibilité d'une reprise le 1er juin, les clubs de Premier League anglaise se sont réunis, lundi, avec l'objectif d'avancer sur une feuille de route. Et d'éviter tant que possible de devoir jouer sur terrain neutre.

Alors que l'Angleterre tente toujours d'endiguer la crise sanitaire liée au Covid-19, les modalités de la reprise du football se précisent. Les clubs de Premier League vont essayer d'obtenir l'autorisation de ne pas terminer la saison dans un nombre réduit de stades, a expliqué lundi 12 mai le patron de la ligue, Richard Masters, alors que le gouvernement a ouvert la voie à une reprise à huis clos le 1er juin.

"Évidemment, tous les clubs préféreraient jouer à domicile si c'est possible, mais nous devons prendre en compte ce que nous disent les autorités", a expliqué Richard Masters lors d'une visioconférence au terme d'une assemblée générale. "Il est évident que certains clubs prennent ce point plus à cœur que d'autres. C'est un dialogue qui se poursuit" avec les autorités, a-t-il ajouté.

La Premier League travaille sur le "Project Restart", une feuille de route pour essayer de disputer les 92 matches qu'il reste pour achever la saison. Outre le fait de disputer ces rencontres à huis clos, la Premier League envisageait de limiter le nombre de stades les accueillant pour limiter les déplacements et bénéficier des installations les plus adaptées.

Mais une majorité de clubs, notamment ceux à la lutte pour le maintien, estiment que cela fausserait la compétition en les privant d'un avantage dans la dernière ligne droite.

Reprise sous conditions, arrêt définitif évoqué

Le gouvernement britannique a, en tout cas, levé un obstacle de taille sur le chemin d'une reprise des compétitions en ouvrant la porte lundi à une reprise des compétitions sportives à huis clos à partir du 1er juin. Cette mesure reste cependant sujette à réévaluation en fonction de l'évolution du nombre de nouveaux cas de Covid-19.

"Nous travaillons dur pour créer un modèle responsable, sûr et réaliste pour finir la saison", a insisté Richard Masters, répétant que "rien ne sera décidé sans qu'on en ait parlé avec les joueurs et les entraîneurs et des réunions sont prévues dans le courant de la semaine".

Le dirigeant a aussi admis que, pour la première fois, les 20 clubs avaient discuté des conséquences d'un abandon définitif de la saison en cours. "C'est toujours notre objectif de terminer la saison, mais c'est important d'évoquer toutes les options", a-t-il expliqué.

Dans ce cas de figure – qui coûterait 762 millions de livres (870 millions d'euros) rien qu'en remboursement de droits TV aux clubs –, le classement final serait basé sur la moyenne de points par match et il y aurait bien des rétrogradations en D2, à l'image de la Ligue 1.

