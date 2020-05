Municipales : les maires élus au 1er tour entreront en fonction le 28 mai au plus tard

Des scrutateurs effectuent le dépouillement des bulletins de vote lors du premier tour des élections municipales dans un bureau de vote à Strasbourg, dans l'est de la France, le 15 mars 2020. © Frederick Florin, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre

En France, les conseils municipaux élus au premier tour le 15 mars dans plus de 30 000 communes seront installés "au plus tard le jeudi 28 mai", a indiqué Édouard Philippe mardi à l'Assemblée nationale. Concernant le second tour, reporté à cause de la crise sanitaire, le Premier ministre n'a pas encore annoncé de date.