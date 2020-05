Coronavirus: Serena Williams a hâte de rejouer au tennis

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

La star américaine Serena Williams a affirmé avoir "vraiment hâte de revenir sur les courts de tennis" une fois que les conditions sanitaires liées au coronavirus le permettront, mardi lors d'un live sur Instagram avec sa soeur aînée Venus.

"C'est ce que je fais le mieux. J'aime tellement jouer", a soufflé la lauréate de 23 titres du Grand Chelem.

La saison de tennis est suspendue jusqu'à la mi-juillet au moins en raison de la pandémie de Covid-19, qui a provoqué l'annulation de Wimbledon, et ce pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, et le report de Roland Garros à l'automne.

Serena Williams a dit percevoir cette pause forcée comme "un mal nécessaire". "J'avais l'impression que mon corps en avait besoin, même si je ne le voulais pas. Maintenant, je me sens mieux que jamais, plus détendue, plus en forme. Je peux sortir et jouer au vrai tennis", a assuré la joueuse de 38 ans.

Sa sœur aînée Venus, sept fois lauréate en Grand Chelem, en a, elle profité pour mettre en ligne des séances d'entraînement sur Instagram il y a huit semaines. Et cette semaine, elle a invité Serena, "la plus grande joueuse de tennis à avoir jamais existé - ma petite sœur" à participer à une séance d'étirement inspirée du yoga.

Selon Serena, ces exercices, durant environ une demi-heure, lui ont servi d'échauffement, même s'ils étaient "un peu intenses".

© 2020 AFP