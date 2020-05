NBA: les joueurs sondés par leur syndicat pour reprendre la saison (médias)

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Les joueurs NBA ont été sondés de façon informelle par leur syndicat (NBPA) pour jauger leur envie de reprendre la saison suspendue depuis deux mois à cause du nouveau coronavirus, rapportent plusieurs médias mardi.

Selon ESPN, la NBPA a lancé cette consultation par SMS en demandant aux joueurs de répondre par oui ou par non à la question: désirent-ils rejouer cette saison?

Le sondage serait géré par des représentants régionaux du syndicat et les questions posées pourraient différer légèrement. Mais le but est d'évaluer le sentiment général de plus de 400 joueurs.

La NBPA a réfuté cette information, affirmant au site The Athletic qu'elle "ne s'engageait pas et n'avait autorisé aucun sondage officiel de ses joueurs".

L'un d'entre eux pourtant affirme avoir bien été sondé. Cité sous couvert d'anonymat par le Los Angeles Times, il a estimé qu'environ 70% des joueurs souhaitaient terminer la saison suspendue depuis le 11 mars et le test positif du Français Rudy Gobert.

"Mais 30%, c'est beaucoup", a tempéré le joueur au quotidien. "Que répondre à quelqu'un qui dit: +vous savez quoi, je ne me sens pas en sécurité+? Difficile d'argumenter. Mais il y a des raisons de le faire parce que je sais que la NBA est une des organisations les plus sûres pour ça. Ce serait strict, propre, réglementé."

Vendredi, lors d'une conférence téléphonique avec le syndicat et des joueurs dont leur représentant Chris Paul (Oklahoma City Thunder), le patron de la NBA Adam Silver a plaidé pour une reprise à huis clos, dès les play-offs, dans une ou deux "bulles", Las Vegas et/ou Disney World à Orlando.

Un scénario accueilli plutôt favorablement par l'ensemble des basketteurs a rapporté ESPN, même si des inquiétudes liées à la sécurité des sites confinés ont été exprimées.

Toujours est-il que plusieurs stars n'ont pas attendu d'être sondées pour militer pour une reprise, comme Lebron James sur Instagram la semaine passée.

Selon Yahoo Sports, il a pris part lundi à une autre conférence téléphonique, initiée par Chris Paul, avec Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Anthony Davis ou encore Kevin Durant. Et tous semblent d'accord pour une reprise dans des conditions sanitaires qui la permettent.

Justement, selon The Athletic, un groupe de travail incluant joueurs et dirigeants de la NBA devait se réunir mardi lors d'une conférence téléphonique pour discuter des stratégies possibles pour un retour au jeu.

© 2020 AFP