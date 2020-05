Ni eau ni électricité, la France dénonce le traitement infligé par le Venezuela à son ambassade

Le ministère français des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur du Venezuela à Paris, accusant le gouvernement de Nicolas Maduro d'empêcher sa représentation diplomatique à Caracas de fonctionner normalement depuis plusieurs jours.

La France a convoqué mercredi 13 mai l'ambassadeur du Venezuela à Paris pour protester contre le traitement infligé à sa représentation diplomatique à Caracas, sur fond de tensions avec le président vénézuélien Nicolas Maduro. Depuis plusieurs jours, il n'y a en effet ni l'eau et ni l'électricité dans la résidence de l'ambassadeur de France.

"La France exprime sa ferme condamnation des mesures prises ces derniers jours venant porter atteinte au fonctionnement normal de notre représentation diplomatique à Caracas", a déclaré un porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères, en faisant valoir que ces mesures étaient "contraires à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques".

"Les autorités françaises attendent qu’il soit mis fin sans délai à ces mesures afin de rétablir le fonctionnement normal de notre représentation diplomatique."

Coupure d'eau et d'électricité

D'après des diplomates, l'eau et l'électricité ont été coupées depuis le début du mois à la résidence de l'ambassadeur de France à Caracas, Romain Nadal, que Nicolas Maduro a accusé à plusieurs reprises de s'ingérer dans les affaires intérieures du Venezuela. Il faut donc recourir à un groupe électrogène et le puits qui se trouve dans la résidence ne peut être actionné faute de gasoil pour alimenter la pompe, les camions-citernes n'ayant plus accès à la rue pour l'approvisionner.

Depuis le 2 mai, des barrages filtrants du Sebin, les services de renseignement vénézuéliens, ont aussi été érigés à l'entrée et à la sortie de la rue où se trouve la résidence de l'ambassadeur.

La France reconnaît l'opposant Juan Gaido

À l'instar de plus de 50 États, la France reconnaît l'opposant vénézuélien Juan Guaido comme le président légitime du pays dans l'attente de nouvelles élections. Paris estime que le scrutin de mai 2018 ayant abouti à la réélection de Nicolas Maduro s'est tenu dans des conditions "très controversées". L'opposant a été reçu en janvier à l'Élysée par Emmanuel Macron et des diplomates français étaient présents à l'aéroport à son retour à Caracas en février.

L'Union européenne soutient le plan américain pour un gouvernement de transition au Venezuela sans le dirigeant socialiste Nicolas Maduro et le chef de l'opposition Juan Guaido.

Nicolas Maduro accuse son rival d'avoir fomenté une tentative d'"invasion du Venezuela" qui devait se solder, selon lui, par un "coup d'Etat", avec la complicité des Etats-Unis et de la Colombie. Le président américain Donald Trump a nié toute implication.

Au total, 45 personnes, dont deux anciens soldats américains, ont été arrêtées pour leur implication présumée dans cette "invasion" manquée, qui avait consisté en un débarquement d'hommes à Macuto, à moins d'une heure de route de Caracas sur la côte caraïbe.

Nicolas Maduro, au pouvoir depuis 2013, jouit du soutien de Cuba, de la Chine et de la Russie. Mais Washington serre de plus en plus fort la vis des sanctions contre Caracas et la justice américaine a inculpé l'héritier politique de Hugo Chavez (1999-2013) pour "narco-terrorisme" en mars.

Avec AFP et Reuters

