Coronavirus : la pandémie fait plus de 300 000 morts dans le monde

La journaliste Daniela Taiocchi feuillette une édition du journal L'Eco di Bergamo dans lequel dix pages de nécrologie ont été publiées en raison du nombre élevé de décès dus à la maladie à coronavirus (COVID-19), à Bergame, en Italie, le 12 mai 2020. © Flavio Lo Scalzo, Reuters

La pandémie de coronavirus a causé plus de 300 000 décès à travers le monde, tandis que près de 4,5 millions de cas de contamination ont été confirmés. Avec plus de 162 000 morts, l'Europe est le continent le plus touché.