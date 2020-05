L'Entretien

Des États "utilisent" la pandémie pour "menacer la société civile", met en garde Michelle Bachelet

Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le 15 mai 2020. © FRANCE 24

Par : Marc PERELMAN

Dans un entretien accordé à France 24 depuis Genève, Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et ancienne présidente du Chili, assure que certains gouvernements profitent de la crise sanitaire pour étouffer la dissidence. Elle appelle également à sortir du confinement sur la base de "vérités scientifiques", et non pour des calculs politiques ou économiques.