France : Amazon annonce une réouverture progressive de ses centres de distribution

Le géant du commerce en ligne compte rouvrir graduellement ses centres de distribution en France à partir de mardi prochain. Sommé de réduire son activité, Amazon avait fermé tous ses entrepôts il y a quatre semaines en signe de protestation.

La fin d’un conflit social de plusieurs semaines pour Amazon. Vendredi 15 mars, le géant américain du commerce en ligne a annoncé que ses centres de distribution devraient reprendre du service, graduellement, à partir du 19 mai.

"Nous finalisons actuellement des discussions avec les représentants du personnel et les comités sociaux et économiques de l'entreprise de nos sites, et nous espérons pouvoir ré-ouvrir nos centres de distribution français dans les prochains jours", déclare le géant américain du commerce en ligne dans un communiqué. "Nous travaillons actuellement à la réouverture progressive de nos centres à partir du 19 mai."

Le 14 avril, le tribunal judiciaire de Nanterre avait sommé Amazon de réduire ses livraisons aux produits essentiels (produits médicaux, d’hygiène et d'alimentation) sous peine de lourdes amendes, et de procéder à une évaluation des risques professionnels pesant sur les salariés du groupe en raison de l'épidémie de Covid-19.

Un jugement confirmé en appel, même si la liste de produits autorisés avait été élargie pour inclure notamment le matériel informatique, la parapharmacie et l’épicerie.

Amazon avait alors décidé, le 16 avril, de fermer ses six entrepôts français pour une durée indéterminée.

