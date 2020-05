Covid-19 : l'Italie autorisera les voyages internationaux à partir du 3 juin

Le gouvernement italien a approuvé, samedi 16 mai, un décret autorisant les déplacements à destination et en provenance de l'étranger à partir du 3 juin. Le Premier ministre Giuseppe Conte a insisté sur un retour graduel à la normale dans l'un des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus.

Le gouvernement permettra aussi les déplacements dans le pays à partir de la même date. Le Premier ministre Giuseppe Conte a insisté sur un retour graduel à la normale afin d'éviter une deuxième vague de contagion.

Les commerces devraient rouvrir le 18 mai et le gouvernement a estimé que les déplacements à l'intérieur des régions seraient à nouveau possible le même jour, ce qui permettrait aux habitants de rendre visite à leurs proches.

Les régions peuvent relancer tous les secteurs de l'économie tant que les protocoles sanitaires sont respectés.

Par ailleurs, le gouvernement italien a adopté au cours de la semaine un ensemble budgétaire, longtemps retardé, de 55 milliards d'euros destiné à aider les commerces et les familles en difficulté à faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire.

Le plan de soutien, qui fait suite à un premier ensemble budgétaire de 25 milliards d'euros présenté en mars, prévoit des allègements fiscaux pour aider les entreprises à surmonter la récession. Il prévoit aussi des allocations pour la garde d'enfants et des primes destinées à dynamiser un secteur du tourisme ravagé par la crise sanitaire.

