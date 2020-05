Covid-19 en Allemagne : dans un "centre d'enquête" contre les contaminations à Berlin

En Allemagne, les enquêteurs des brigades sanitaires sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Ces cellules d'enquête sont chargées de remonter la piste du virus et de casser les chaînes de contamination. France 24 s'est rendu dans l'une d'elles à Berlin.

Berlin. Dans cette cellule d'enquête, 160 personnes s'occupent d'un arrondissement d'environ 87 000 habitants. "Voici le cœur de notre stratégie contre la pandémie, notre centre d'enquête", explique cet homme. Toutes les informations sur le virus convergent ici. "Sur cet écran nous voyons chaque jour toutes les personnes que nous avons contactées et si celles-ci présentent des symptômes."

Dépister les malades et remonter les chaînes de contamination, tels sont les rôles principaux de cette brigade sanitaire chargée de la surveillance de l'épidémie dans l'un des plus grands quartiers de la capitale allemande. Les enquêteurs sont sur le pied de guerre pour éviter les contaminations en cascade : ils identifient, informent et guident tous ceux qui ont eu un contact direct avec un malade

"Vu les symptômes que vous me décrivez, je vous recommande vivement de faire un test", explique cette enquêtrice au téléphone. "En vertu de la nouvelle législation sur le Covid-19, vous êtes tenu de vous placer en quarantaine pendant quatorze jours", déclare un autre enquêteur.

Et le travail est loin d'être achevé. "Nous voulons désormais dépister de manière plus large et inclure dans les tests non seulement les proches des malades, mais aussi tous ceux avec qui il y a eu des contacts fugaces", explique Ephraim Gothe, conseiller municipal en charge de la santé. Plus de 3 millions de tests ont déjà été réalisés depuis le début de la pandémie en Allemagne.

