Reportage

France : une structure sportive transformée en centre Covid+ pour personnes démunies

Un bâtiment du Creps habituellement réservé aux sportifs de haut niveau a été réquisitionné par la région Ile-de-France et transformé en centre Covid+. © Capture d'écran France 24

Texte par : Alexandra RENARD

La prise en charge des malades vivant dans la rue a été laborieuse en France durant cette période de confinement. Beaucoup d'associations humanitaires et de médecins libéraux ont fermé leurs portes, et Médecins sans frontières a été appelé pour la première fois à intervenir sur le sol français pour venir en aide aux plus précaires.