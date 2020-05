Présidentielle afghane : Ashraf Ghani et son rival Abdullah Abdullah signent un accord de partage du pouvoir

Le président afghan, Ashraf Ghani, et son rival, Abdullah Abdullah, ont signé, dimanche 17 mai, un accord de partage du pouvoir après plusieurs mois d'une querelle électorale qui a plongé le pays dans une crise politique.

"Le Dr Abdullah conduira la commission de réconciliation nationale et des membres de son équipe seront inclus dans le cabinet", a écrit sur Twitter Sediq Sediqqi, le porte-parole de M. Ghani.

Dans ce pays en proie aux violences et où s'aggrave la pandémie de coronavirus, MM. Ghani et Abdullah s'étaient déclarés présidents le même jour et deux cérémonies d'investiture présidentielle concurrentes ont eu lieu le 9 mars. Le chef de l'exécutif, Abdullah Abdullah, arrivé second, n'a eu de cesse de contester les résultats de la présidentielle.

Le scénario avait rappelé les pires moments du scrutin de 2014, que les deux mêmes protagonistes affirmaient également avoir remporté.

Les résultats définitifs de la présidentielle, organisée en septembre, n'avaient été annoncés qu'en février, en raison notamment du dépôt par les candidats de 16 500 plaintes pour irrégularités.

Ashraf Ghani a obtenu 50,64 % des 1,8 million de votes pris en compte. Abdullah Abdullah, qui n'a réuni que 39,52 % des suffrages, avait qualifié ces résultats de "trahison nationale".

